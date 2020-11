My Hero Academia: Ochaco e Toga sono più simili di quanto possa sembrare?

Sebbene all'apparenza sembrino totalmente differenti, Himiko Toga e Ochaco Uraraka rappresentano le due facce di una stessa medaglia. Scopriamo le somiglianze e i motivi dello scontro tra le due protagoniste di My Hero Academia.

Come in una sorta di versione specchiata, i protagonisti di My Hero Academia sono costretti a combattere i loro "alter-ego" malvagi. Pensiamo ad esempio a Izuku Midoriya, protetto di All Might, e alla sua battaglia con Tomura Shigaraki, erede di All For One, oppure a Dabi e Todoroki. Tra i vari esempi, troviamo anche Ochaco Uraraka e Himiko Toga. Ma nonostante le numerose somiglianze, le due ragazze hanno scelto un percorso totalmente differente.

Sia Uraraka che Toga sono in cerca di un eroe personale, una figura a cui aggrapparsi ed emulare per poter bilanciare dubbi e insicurezze. La studentessa del Liceo Yuei trova questa figura in un suo compagno di classe, Midoriya. Nel corso del tempo, spesso inconsapevolmente, Ochaco viene spinta dal coraggio, dall'altruismo e dalla visione eroica di Deku. Il suo Quirk, inoltre, nasconde 5 segreti su My Hero Academia che forse non conoscevate.



Anche Himiko Toga è spinta dalla fissazione e dal suo ardente desiderio di sapere tutto su Izuku. La villain afferma che sia lei che Ocacho sono delle "fanciulle innamorate" che hanno bisogno di un eroe al loro fianco, altrimenti le loro vite sarebbero incomplete.

Nonostante entrambe abbiano bisogno di un eroe personale, le ragioni che spingono Ochaco e Toga a perseguire i propri obiettivi sono completamente diverse. La mancanza di denaro avrebbe potuto spingere Uraraka verso la tentazione di rapinare una banca o di unirsi ai villain, ma la sua bontà d'animo l'ha portata dalla parte degli eroi. La ragazza ha scelto la via del duro lavoro e della pazienza; Ochaco combatte solo per gli altri, la gloria e la fama non le interessano.



Al contrario, Toga combatte unicamente per se stessa, per la gloria e il potere. Tuttavia, la villain sembra vivere la malvagità come un gioco, come un modo per scappare da se stessa e dai dubbi che la tormentano. Scopriamo lo shock di Endeavor in My Hero Academia capitolo 290. Dieci personaggi di Hunter x Hunter potrebbero sconfiggere All For One di My Hero Academia.