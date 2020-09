My Hero Academia: l'odio di Shigaraki è giustificato? Approfondiamo le ragioni del villain

Uno dei temi principali che si trova alla base della serie My Hero Academia è l'eterno scontro tra Hero e Villain, e il fatto che la Hero Society sia riuscita ad affermarsi come principale amministratrice del bene delle persone che non rientrano nelle due categorie, ha causato una particolare reazione di Tomura Shigaraki.

Shigaraki negli ultimi capitoli del manga sta mostrando di essere non solo uno dei Villain più potenti, ma probabilmente anche il più vendicativo e determinato di tutti. Sin da piccolo la sua vita è stata segnata dal menefreghismo che gli Hero mostrano nei confronti delle loro famiglie, per soccorrere sconosciuti, e fingersi i promulgatori della pace. Ma da cosa deriva questo odio? Vediamolo insieme ripercorrendo alcuni eventi traumatici dell'infanzia del Villain.

L'infanzia di Tenko Shimura, vero nome del personaggio, è stata segnata da eventi drammatici, che hanno pesantemente influenzato il suo futuro. Tenko era inizialmente affascinato dal lavoro che svolgevano gli Hero, questi paladini che impiegavano tutte le loro forze per difendere gli altri. Più in là però scopriremo come sua nonna, la Pro Hero Nana Shimura, settima erede del Quirk One For All e utilizzatrice del Float, ha dovuto allontanarsi dalla sua famiglia per non metterla in pericolo, abbandonando così suo figlio Kotaro, padre di Tenko.

Kotaro ha picchiato molte volte Tenko, per le loro opinioni contrastanti riguardo gli Hero, e quando nel bambino si è attivato il Quirk Decadimento, questi ha ucciso il padre volontariamente, vendicandosi di tutti gli abusi subiti. Tuttavia il potere risvegliato nel piccolo Shiagaraki ha causato anche la morte del resto della sua famiglia, e rimasto solo verrà poi cresciuto da All For One, come suo diretto erede.

Finora Shigaraki si è mostrato uno dei Villain più determinati a perseguire il proprio obiettivo: liberare coloro che si sentono oppressi dalla tirannia della Hero Society, e aprire gli occhi a tutti gli altri che non riescono a comprendere la corruzione e la menzogna che progrediscono proprio a causa degli Hero.

