My Hero Academia Official Character Book Ultra Archive è ora disponibile

Attraverso un nuovo comunicato stampa, Edizioni Star Comics ci rammenta l’uscita del cosiddetto “My Hero Academia Official Character Book Ultra Archive”, un volume autoconclusivo che funge da “guida al manga” del maestro Kohei Horikoshi. Per la gioia dei fan, l’albo è già acquistabile da oggi in tutte le fumetterie e librerie!

Fan di Deku & co., tenetevi pronti: sta per arrivare la prima guida ufficiale a tutti i personaggi del manga MY HERO ACADEMIA, del maestro Kohei Horikoshi, completa di sticker, esclusivi segnalibri in PVC da collezionare e molto altro ancora… ma quando? Semplice: il volume sarà disponibile dal 31 Ottobre in fumetteria, libreria e Amazon.

in arrivo una pubblicazione speciale per i fan di Deku & co.: la prima, attesissima guida ufficiale dedicata a MY HERO ACADEMIA! Scoprirete tutto, ma proprio tutto sugli innumerevoli personaggi creati dal maestro Horikoshi: Heroes, studenti, insegnanti, Villain... Curiosità, approfondimenti e indiscrezioni non risparmieranno nessuno! E non mancheranno interviste, storie extra, una fantastica gallery di illustrazioni a colori, gadget e molto altro ancora!

Dal 31 Ottobre MY HERO ACADEMIA OFFICIAL CHARACTER BOOK ULTRA ARCHIVE vol. unico è disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Kohei Horikoshi, fumettista giapponese,è nato nella prefettura di Aichi nel 1986. Laureatosi all’università delle Arti di Nagoya, a soli vent’anni si è qualificato alla 72a edizione del Premio Tezuka – indetto dalla casa editrice Shueisha –, classificandosi sesto e ricevendo la Menzione d’Onore.

MY HERO ACADEMIA OFFICIAL CHARACTER BOOK ULTRA ARCHIVE vol. unico

Kohei Horikoshi

11,5x17,5, B, col-b/n, pp. 216, con adesivi e segnalibri in PVC, € 7,00

Data di uscita: 31/10/2018, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822608550