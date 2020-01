My Hero Academia omaggia Kakashi Hatake di Naruto con un particolare personaggio

Sappiamo benissimo come i crossover tra serie siano all'ordine del giorno. E non vengono soltanto realizzati dagli appassionati attraverso la realizzazione di fan art che uniscono due o più anime differenti, ma delle volte sono gli stessi studi di produzione che si organizzano per portarli avanti.

Il recente incontro tra Gundam ed Hello Kitty ne è un esempio lampante come l'incontro che ci fu tra i combattenti di Dragon Ball con i pirati di One Piece. E se la maggior parte delle volte viene fatto a scopo promozionale, per dare visibilità a una delle due serie, ad entrambi, oppure per pubblicizzare un evento o un prodotto, altre volte sono gli stessi mangaka o produttori di anime che decidono di omaggiare i colleghi.

Iconica la dedica che Oda fece per salutare il rivale di quindici lunghi anni, Kishimoto col suo Naruto. Poco tempo fa vi avevamo parlato di un easter egg dell'anime del ninja biondo della foglia, in cui comparivano alcune immagini che richiamavano la Disney o i Pokémon. Proprio seguendo questo filone, ultimamente è stato scovato qualcosa di simile nell'ultima puntata andata in onda della quarta stagione di My Hero Academia.

L'utente InkusYT ha fatto un post su Reddit in cui mostrava un'immagine tratta dall'episodio in questione, nel quale vi era un personaggio (un eroe) tremendamente simile a Kakashi Hatake di Naruto, sebbene in My Hero Academia fosse una femmina. Poiché non è stato annunciato nessun crossover ufficiale e dal momento che l'eroe senza nome non pare comparire nel manga, si arriva alla conclusione, lecita, che questa sia stata un'iniziativa dell'animatore della serie, in quanto grande fan di Naruto e più nello specifico del Copy Ninja.

È sempre molto bello vedere opere famose che richiamano opere altrettanto famose in dimostrazione di un profondo rispetto. E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo gesto e soprattutto, avevate notato l'eroina copia di Kakashi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.