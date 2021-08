My Hero Academia: l'omaggio al mondo dei comics nel prequel di World Heroes Mission

In concomitanza con la pubblicazione dell'emozionante capitolo 321 di My Hero Academia è stato reso disponibile su Manga Plus anche un breve racconto prequel di World Heroes Mission, ideato da Kohei Horikoshi e disegnato da Yoko Akiyama. La storia è un prologo della pellicola, e contiene dei simpatici riferimenti al mondo dei comics americani.

L'autore Horikoshi non ha mai nascosto la sua immensa passione per i supereroi americani, e per quanto la storia di Izuku Midoriya si mantenga in linea con gli standard del fumetto orientale, rimane anche un grande omaggio a quella sfera della cultura occidentale. Seguendo il concept originale del mangaka, uno dei suoi assistenti più conosciuti, Yoko Akiyama, ha confezionato il prologo in 20 pagine.

Nel corso delle tavole assistiamo alla prova preliminare a cui vengono sottoposti Deku, Bakugo e Shoto, per poter prendere parte alla pericolosa missione fuori dai confini del Giappone. I tre giovani Hero dovranno infatti colpire almeno una volta Endeavor, nell'arco di soli tre minuti. Grazie al lavoro di squadra Deku riuscirà a sferrare un potente attacco al Pro Hero, guadagnando così per lui e i suoi compagni l'importante occasione.

Superata la prova vengono scortati in una base segreta, dove viene chiesto loro di ideare dei costumi specifici alla missione. Mentre arrivano in una stanza, simile ad un grande camerino, sullo sfondo appaiono delle tute molto particolari. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce, sulla sinistra si trova un'armatura che richiama quella di Iron Man, mentre su uno degli scaffali centrali sembra esserci un guanto molto simile all'indistruttibile avambraccio di Hellboy. Cosa ne pensate di questo omaggio al mondo dei comics americani? Vi è piaciuto il capitolo prequel di World Heroes Mission? Fatecelo sapere con un commento.

Ricordiamo che la Singolarità dei Quirk sarà importante nel film, e vi lasciamo ad un doppio cosplay di Deku e Bakugo con le divise della pellicola.