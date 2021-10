My Hero Academia: l'omaggio a un nuovo personaggio in questo artwork a colori

Nel corso di questo Atto Finale di My Hero Academia, sono tornati in azione diversi vecchi personaggi, tra cui Stain, e altrettanti protagonisti inediti, come ad esempio Lady Nagant. Uno di questi, è stato celebrato in un magnifico artwork a colori ufficiale.

Sebbene non abbia ancora un nome ufficiale, la "signorina volpe" ha da subito conquistato la community per la sua dolcezza e per il suo coraggio. Protagonista indiscussa delle prime pagine del capitolo 310 dell'opera firmata Kohei Horikoshi, questa giovane ragazza tentò di fuggire verso un rifugio sicuro, ma venne erroneamente scambiata per una Villain e attaccata da un gruppetto di giovani "vigilanti" notturni. Fortunatamente, grazie al suo Danger Sense, Dark Deku avvertì l'accaduto e intervenne per salvarla.

A distanza di diverso tempo, Foxy Lady è tornata a essere protagonista delle pagine dell'opera ricambiando il favore. Quando Midoriya cadde in lacrime di fronte alla popolazione in sommossa per il suo ritorno allo Yuei, assieme a Kota intervenne per abbracciare e risollevare il suo "eroe".

Come potete vedere dal Reddit in calce all'articolo, la donna dalle sembianze di una volpe è stata ritratta in una splendida illustrazione, che per la prima volta consente ai fan di vederla a "colori". Il manto peloso della signorina volpe pare essere di un azzurrino tendente al verde, un po' come il primo costume da eroe di Deku, e bianco.

E voi, cosa ne pensate, tornerà ancora in azione nelle pagine del manga? Vi lasciamo a spoiler e immagini su My Hero Academia 329 e a un aggiornamento sulle condizioni di un personaggio in My Hero Academia 328.