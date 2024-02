My Hero Academia, il One for All è costretto ad un grande sacrificio

Chi segue assiduamente i battle-shonen sa che, prima o poi, arriva sempre un momento in cui il protagonista deve rinunciare a qualcuno o qualcosa. Non è escluso da questa dinamica nemmeno My Hero Academia che, con la connessione stabilita tra Deku e Shigaraki, ha prefigurato un'imminente perdita per Midoriya. D'ora in poi, troverete spoiler!

Nel capitolo 414, abbiamo assistito a un'intensa discussione tra Midoriya Izuku e le Vestigia del One For All. Il secondo proprietario del Quirk, Kudo, si è sacrificato trasferendosi nel corpo di Shigaraki, perché credeva di poter attaccare il nemico dall'interno e Deku ha dato il proprio consenso.

Ora, al personaggio principale del manga di Horikoshi restano solo quattro Quirk, oltre al One For All di base. Nonostante tutto, Deku sembra ancora intenzionato a salvare Shigaraki da sé stesso e, pur avendo tentato in ogni modo di farlo, non sembra aver ottenuto ancora alcun risultato.

Anche davanti al fallimento, Deku ha deciso di non arrendersi ed è pronto a sacrificare persino il resto dei suoi poteri per proteggere i propri amici e la nazione, nonché per far rinsavire Shigaraki, dopo gli anni di pura follia, rabbia e frustrazione che ha vissuto.

Sembra che il manga sia in dirittura d'arrivo e con l'uscita di My Hero Academia 415, assisteremo sicuramente ad un attacco decisivo da parte dell'eroe protagonista, che forse chiuderà lo scontro una volta per tutte.

Rinunciare al proprio ruolo di eroe compiendo, paradossalmente, un atto incredibilmente eroico sembra l'unica soluzione trovata da Deku per non uccidere Shigaraki, ma la domanda che tutti si pongono è: funzionerà?