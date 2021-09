My Hero Academia: il One For All nasconde altri segreti?

Nel corso di My Hero Academia 5, Izuku Midoriya sembra finalmente aver compreso il suo One For All. L'erede di All Might non ha solamente migliorato il suo Full Cowl, ma ha addirittura acquisito e padroneggiato una nuova Unicità, il Black Whip. Questo potere, però, sembra essere solo il primo di una lunga lista di segreti celati nel One For All.

Durante il primo arco narrativo della Stagione 5, Izuku Midoriya ha lentamente compreso come utilizzare al meglio il suo One For All. Ma non solo, nel corso dell'addestramento congiunto con la Classe 1-B, l'aspirante eroe ha acquisito il Black Whip, un nuovo, oscuro potere simile alla ragnatela di Spider-Man.

Grazie al tirocinio effettuato presso l'Agenzia di Endeavor, Deku sembra finalmente essere in grado di combinare i suoi poteri, ma l'ultimo episodio della quinta stagione anime suggerisce degli ulteriori progressi.

Al termine di My Villain Academia, l'adattamento torna a focalizzarsi sulla figura di Deku lasciando gli spettatori con un clamoroso cliffhanger. A quanto pare, il Black Whip è solamente il primo di tanti altri poteri nascosti nel One For All. Nel corso della Stagione 6 di My Hero Academia, infatti, Midoriya apprenderà infatti un nuovo Quirk. Se la Frusta Nera apparteneva alla Quinta Vestigia Daigoro Banjo, la nuova Unicità appartiene a Nana Shimura, maestra di All Might e Settima Vestigia di One For All.

Per vedere il "Float" in azione, occorrerà però attendere la prossima stagione anime. Vi segnaliamo da che punto continuare il manga dopo la fine della Stagione 5.