My Hero Academia, One For All perde un tassello fondamentale: Deku in serio pericolo

My Hero Academia si sta concentrando sullo scontro tra gli ultimi personaggi rimasti in gioco: il One For All di Deku è però stato messo alle strette dal suo diretto avversario. Attenzione, seguono spoiler sugli eventi recenti del manga di My Hero Academia.

La lotta tra Deku e Shigaraki Tomura va ormai avanti da diversi capitoli. La battaglia è stata inframezzata da altri duelli, come quello che ha visto Bakugo affrontare All For One e causare la definitiva la scomparsa del villain di My Hero Academia. Nel finale del capitolo 410, il focus è tornato sul protagonista, che è ancora impegnato nel conflitto con l'ultimo nemico rimasto in piedi, Shigaraki.

Gli eroi sapevano del terrificante potere di Decay di Shigaraki ed è per questo che hanno tentato di farlo combattere su un terreno fluttuante. Durante il capitolo, si nota quanto Deku si stia impegnando per reggere il confronto con il potere spaventoso del villain: l'eroe, però, ha dovuto sacrificare qualcosa di molto prezioso per lui.

Stiamo parlando del Danger Sense, una delle vestigia del One For All. Il potere è stato sacrificato, durante lo scontro, Shigaraki si riesce ad avvicinare così tanto al viso di Midoriya che il giovane erede di All Might è costretto ad utilizzare il potere del Quarto Proprietario di One For All per distruggere le dita dell'avversario e sopravvivere al colpo.

Tutto ciò porta alla scomparsa del Danger Sense, e quindi all'ulteriore indebolimento di Deku. Mentre il capitolo 410 di My Hero Academia giunge al termine, i fan così come i personaggi stessi si chiedono quanto Deku e Shigaraki riusciranno ancora a combattere, prima che uno dei due ceda. E noi lo chiediamo a voi: ce la farà Deku a trionfare su Shigaraki Tomura? In attesa di scoprire come si concluderà la storia, vi segnaliamo che la data d'uscita di My Hero Academia 411 è vicina.