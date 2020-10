My Hero Academia: il One For All è in serio pericolo, cosa succede?

Nonostante sia uno dei punti fondamentali di My Hero Academia, Kohei Horikoshi è sempre stato restio a fornire informazioni più dettagliate sul One For All. Nel nuovo arco narrativo, il potere della giustizia è in serio pericolo. Scopriamo perché.

Durante lo scontro con Tomura Shigaraki, Bakugo ha riportato ferite profondissime. Le sue condizioni sono molto gravi e sembra che My Hero Academia stia per perdere uno dei suoi protagonisti. Nel capitolo 286 di My Hero Academia Deku è furioso per la sorte dell'amico e riversa tutto il suo potenziale contro il leader dei Villain. Ma a questo punto, Midoriya viene catturato dal nemico.

Deku viene trasportato nel subconscio di Shigaraki, dove, immobilizzato, incontra All For One, vero architetto di questa cruenta battaglia. "Finalmente ti ho preso. One For All è mio", dice l'antagonista. Tuttavia, Midoriya viene protetto da Nana Shimura, maestra di All Might. Il destino del potere più grande di tutti è nelle sorti di questo scontro: chi trionferà tra Deku e Shigaraki sarà il suo vero possessore. All For One riuscirà a completare il suo folle piano e a entrare finalmente in possesso di One For All? Le forze del bene e quelle del male stanno vivendo una battaglia decisiva, il cui esito cambierà per sempre il futuro di questo universo.