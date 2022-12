Da My Hero Academia a ONE PIECE: tutti i doppiatori coinvolti nel film di Super Mario

Il secondo trailer di Super Mario Bros. - il Film ha confermato la presenza di molti personaggi ormai iconici di Nintendo, doppiati da star di Hollywood nella versione americana. Ma quali sono i doppiatori giapponesi coinvolti nel progetto? Scopriamo il cast giapponese della pellicola dedicata all'idraulico.

Se la produzione a stelle e strisce ha visto la partecipazione di attori e attrici incredibilmente popolari, come Chris Pratt nel ruolo di Mario e Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach, altrettanto può dirsi per la versione giapponese. Nel trailer giapponese del film, riportato in cima alla notizia, vengono infatti presentate le celebrità del mondo dell’animazione che interpreteranno Mario e compagni nel film.

A donare la voce al protagonista sarà Mamoru Miyano, conosciuto principalmente per aver doppiato Light Yagami in Death Note e Osamu Dazai in Bungo Stray Dogs. Ad interpretare la principessa Peach è stata invece chiamata Arisa Shida, ovvero Amanda O’Neill di Little Witch Academia, mentre Tasuku Hatanaka, Kaminari in My Hero Academia, sarà Luigi. Infine troviamo Tomokazu Seki, Rob Lucci in ONE PIECE, nel ruolo del simpatico Toad, e Kenta Miyake, l’eroico All Might di My Hero Academia, come Bowser.

Cosa ne pensate di questo cast per la versione giapponese del film? Ditecelo nei commenti. Per concludere vi lasciamo alla simpatica promessa fatta da Anya Taylor-Joy per la prima del film.