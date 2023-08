My Hero Academia, One-Punch Man e altri: ecco tutti i manga in pausa

La maggior parte dei manga ha un calendario di uscite molto preciso da seguire, per questo motivo è possibile sapere precisamente quali serie andranno in pausa o quando verranno pubblicati nuovi capitoli. Alcune serie sono andate in pausa, fra cui My Hero Academia, ma scopriamole tutte.

Alcuni autori sono, purtroppo, in pessime condizioni, come Kohei Horikoshi, creatore di My Hero Academia, che ha promesso di continuare l'opera non appena sarà nuovamente in forma. Allo stesso modo, anche One Piece è andato in pausa data la stanchezza di Eiichiro Oda e anche Yoshihiro Togata, autore di Hunter x Hunter, ha dovuto riposarsi per il suo dolore cronico alla schiena.

Alcune opere come Chainsaw Man o Jujutsu Kaisen sono in pausa estiva, ma al contrario il creatore di One-Punch Man Yusuke Murata ha esplicitamente chiesto di prendersi degli attimi di tranquillità dopo aver concluso l'arco narrativo più lungo e impegnativo di tutta la serie.

Boruto: Naruto Next Generation dopo il capitolo 80 è andato in pausa per quattro mesi ma presto sta per tornare con il salto temporale Boruto: Two Blue Voltex la cui data di debutto è stata ufficializzata da poco.

Oshi no Ko si aggrega alla lista, essendo andato in pausa per motivazioni sconosciute, ma lo spin-off intitolato Oshi no Ko - Interludio continuerà ad essere pubblicato. La pausa di Aka Akasaka ha fatto in modo che anche Renai Daikou andasse in pausa, con data a destinarsi per il ritorno dei due manga.

My Hero Academia sta per giungere al termine e Kohei Korikoshi potrebbe darsi all'horror! Dopo l'assaggio datoci nei precedenti capitoli, abbiamo potuto osservare da vicino il talento dell'autore nel ricreare il macabro, che sembra essere uno dei suoi sogni nel cassetto.