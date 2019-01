My Hero Academia, prime immagini delle origini di Allmight in stile anime

Il sito web ufficiale dedicato all'adattamento animato basato sul manga My Hero Academia, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ha reso pubbliche le prime immagini relative all'OVA che trasporrà gli eventi relativi all'arco di tempo che porterà il personaggio di All Might ad essere l'eroe numero uno.

Il 13 febbraio 2019 uscirà in Giappone la versione home video del film My Hero Academia: Two Heroes, sarà disponibile anche in una Plus Ultra Edition che includerà un bonus.

L'OVA sarà, nello specifico, sarà la trasposizione animata del one-shot No. 0 intitolato All Might: Rising, pubblicato all'interno del volume 0 di My Hero Academia e distibuito in Giappone il 3 agosto scorso in occasione dell’uscita nei cinema di My Hero Academia: Two Heroes, primo lungometraggio animato che approfondisce proprio la gioventù del futuro eroe numero 1 e Simbolo della Pace.

In calce all'articolo potete ammirare le prime immagini pubblicate online che mostrano il giovane eroe e la precedente leader della Lega dei Malvagi e maestra maestra di Toshinori Yagi. Inoltre Dynit ha annunciato l’acquisizione dei diritti dell’edizione italiana della pellicola cinematografica de My Hero Academia: Two Heroes, che sarà distribuita per Nexo Digital a partire da marzo 2019.

Secondo quanto rilasciato dal Kohei Horikoshi, gli eventi del film collocano tra l'arco narrativo dell’esame finale del primo semestre e poco prima dell'inizio dell’arco narrativo del campo scuola di addestramento estivo. Che ne pensate di questa notizia? Curiosi?

Ricordiamo che la quarta stagione di My Hero Academia farà il suo debutto a ottobre del prossimo anno, ma le tre stagioni precedenti sono attualmente disponibili sulle piattaforme streaming di Crunchyroll e Hulu sia in lingua originale con sottotitoli, che doppiata.