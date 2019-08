My Hero Academia: online il tema dell'opening della quarta stagione

Nuove notizie per la prossima stagione di uno degli anime più famosi del momento. Dopo aver svelato il design di Eri di My Hero Academia, lo studio di animazione Bones ha deciso di permettere ai fan di ascoltare per la prima volta l'opening della quarta stagione.

Le puntate inedite saranno disponibili a partire dal prossimo 12 ottobre, ed è stato confermato che BLUE ENCOUNT tornerà ad occuparsi della sigla iniziale dell'anime.

Inoltre nel link della fonte troviamo l'immagine promozionale di Erin, personaggio che sarà doppiato da Seiran Kobayashi, che incontreremo per la prima volta nel corso della quarta stagione.

My Hero Academia è un anime ispirato all'opera del 2014 scritta e disegnato da Kohei Horikoshi e che ci racconta la storia di Izuku Midoriya, studente delle medie e grande fan dell'eroe All Might, anche se lui è uno dei pochi nati senza Quirk, elemento che conferisce dei poteri ai suoi portatori. Nonostante questo il protagonista non si arrende, tanto da farsi notare dal suo eroe e da riuscire ad entrare nella prestigiosa scuola chiamata Liceo U. A. in cui impererà a sfruttare le sue nuove possibilità donategli da All Might.

Vi lasciamo con questa splendida illustrazione di Alfredo Postiglione dedicata a My Hero Academia.