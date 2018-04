My Hero Academia: la opening della terza stagione anticipa qualcosa di grosso?

La terza stagione di My Hero Academia è ormai iniziata da pochi giorni, con il secondo episodio che verrà trasmesso sui circuiti televisivi giapponesi il prossimo weekend. Molti hanno quindi già ammirato la sigla di apertura, ma nelle immagini che scorrono durante la opening potrebbe esserci un piccolo spoiler verso eventi futuri.

Il primo episodio di My Hero Academia 3 non ha mostrato moltissimo, nuovo materiale: gran parte della puntata si è infatti preoccupata di ricapitolare gli eventi della stagione precedente, con soltanto i minuti finali dedicati a un breve footage che ritrae la classe 1-A in procinto di allenarsi in vista del ritiro estivo.

Non si è visto moltissimo di inedito, quindi, ma a ciò potrebbe aver rimediato la sigla di apertura dell'anime di Studio Bones, adattamento del manga di Kohei Horikoshi che, inevitabilmente, si trova in un punto della trama più in là rispetto alla serie televisiva.

Un utente su Reddit, infatti, ha commentato una precisa scena della sigla iniziale di My Hero Academia 3, nella quale si vede Shigaraki Tomura, al capo di un esercito di supercattivi, che fronteggia All Might con al seguito gli studenti della U.A. School, in particolare con Midoriya Izuku al suo fianco.

Coloro che seguono il manga di My Hero Academia sapranno bene che tale scena potrebbe riferirsi a un preciso arco narrativo chiamato Hideout Raid, nel quale figura una battaglia campale esattamente come in quella che si appresta a verificarsi nella sigla della Stagione 3. Peraltro, questa saga segue immediatamente quella che ci apprestiamo a vivere proprio negli episodi attuali.

Tra questo primo arco, che vedrà gli studenti della 1-A impegnati nel ritiro nei boschi, e il possibile arrivo dell'Arco di Hideout Raid, sembra che il materiale di adattamento dell'anime di Studio Bones per questa terza stagione sia davvero ricchissimo.