My Hero Academia, ecco l'opening della sesta stagione dell'anime

Nella giornata di ieri, sabato 1 ottobre, ha fatto il suo esordio il primo episodio della sesta stagione di My Hero Academia. Le nuove puntate andranno in onda nel corso di due cour consecutivi, il che vuol dire che ci accompagneranno fino al 2023. Sono inoltre già stati svelati il trailer e la data di My Hero Academia 6x02.

In My Hero Academia 6x01 Endeavor ha fatto la prima mossa, aprendo la battaglia degli eroi contro i villain. Endeavor è un eroe di livello assoluto, e sembra davvero giusto che sia lui a guidare gli altri eroi in una battaglia che si annuncia ricca di colpi di scena. Non mancheranno sicuramente i ragazzi della UA, che non vedono l'ora di sfoggiare i loro Quirk.

Nel primo episodio della sesta stagione abbiamo potuto inoltre vedere la nuova opening di My Hero Academia, che potete vedere in cima a questa notizia. Nel breve video possiamo vedere tutti gli eroi protagonisti delle precedenti stagioni e i loro poteri, ma sono presenti anche numerosi villain e i Nomu. Il brano che accompagna l'opening è "Hitamuki" di SUPER BEAVER.

My Hero Academia 6x01 è già disponibile in simulcast con i sottotitoli in italiano su Crunchyroll, che ogni settimana pubblicherà un nuovo episodio della serie. La piattaforma streaming statunitense ha un palinsesto pieno di titoli attesissimi per la stagione autunnale 2022, che faranno sicuramente felici tutti i fan.