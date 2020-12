My Hero Academia: l'opera di Horikoshi domina tutte le top anime e manga di Tumblr

Le avventure del giovane Izuku Midoriya hanno conquistato milioni di lettori e appassionati in tutto il mondo, sin dal suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump, avvenuto il 7 luglio 2014. La serie creata My Hero Academia creata da Kohei Horikoshi continua a rimanere una delle più seguite e amate, come dimostrato nelle classifiche di Tumblr.

Stando ai risultati finali della categoria anime e manga dell'evento Year in Review 2020 di Tumblr, infatti la storia di Midoriya e dei suoi compagni della Classe 1-A ha ottenuto il primo posto tra le serie più apprezzate dall'intera community, come potete vedere nella classifica riportata di seguito.

My Hero Academia Haikyuu!! Le Bizzarre Avventure di Jojo Beastars Naruto Mo Dao Zu Shi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ONE PIECE Fruits Basket Sailor Moon

Risultati sorprendenti sono stati raggiunti dalla serie spokon Haikyuu!! che ha guadagnato ben 14 posizioni rispetto allo scorso anno, e anche Beastars, serie prodotta da Netflix e basata sulla storia scritta e disegnata da Paru Itagaki. My Hero Academia si è affermata anche nel sondaggio riguardante i migliori personaggi degli anime, occupando ben 7 posizioni sulle 10, tra cui l'intera top 3 con Deku, Bakugo e Dabi. Inoltre la serie è entrata anche nella top 20 totale del 2020 di Tumblr, che, come le altre classifiche riportate, prende in considerazione il numero totale di tag e contenuti inerenti a quello specifico argomento.

Ricordiamo che manca poco all'uscita del capitolo 294 di My Hero Academia, e vi lasciamo alla visione di Dabi sul futuro della Hero Society.