My Hero Academia: l'opera di Horikoshi è la più letta di ottobre secondo NPD BookScan

Il successo di My Hero Academia continua imperterrito. Visti i recenti sviluppi che stanno sconvolgendo l'intera community, e l'annuncio della quinta stagione dell'anime, molti appassionati sono tornati a seguire le avventure di Izuku Midoriya e della Classe 1-A del Liceo Yuei, facendo registrare dei numeri incredibili alla serie.

Secondo il provider NPD BookScan, che raccoglie dati da 16000 punti vendita e negozi online del mercato statunitense, infatti l'opera di Koehi Horikoshi avrebbe ricoperto non solo la prima posizione delle graphic novel e serie più lette dagli adulti nel mese di ottobre, ma anche le restanti due posizioni del podio, come potete vedere nella classifica parziale riportata di seguito.

My Hero Academia volume 25 My Hero Academia volume 1 My Hero Academia volume 2 Demon Slayer volume 17 Chainsaw Man volume 1 My Hero Academia volume 24 Uzumaki di Junji Ito Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba volume 1 My Hero Academia volume 3 Wotakoi: Love is Hard for Otaku volume 4

Le avventure di Deku ben hanno conquistato ben 5 posizioni delle prime 10 riportate, e insieme a Demon Slayer e Chainsaw Man sembra aver conquistato un grande numero di nuovi lettori nel mercato statunitense. Ricordiamo che è stata annunciata una nuova figure di All Might, e vi lasciamo ai primi spoiler del capitolo 290 di My Hero Academia.