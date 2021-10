My Hero Academia: il nuovo ordine mondiale del quirk di Stars and Stripes

Il Giappone chiama, il mondo - non senza difficoltà - risponde. E My Hero Academia ha visto l'arrivo del suo eroe più forte del momento, la donna americana che si fa chiamare col nome Stars and Stripes. Introdotta da pochissimo tempo nel manga da Kohei Horikoshi, Stars and Stripes ha già iniziato la sua battaglia e si è messa in mostra.

La battaglia con Tomura Shigaraki appena iniziata in My Hero Academia ha infatti messo in mostra le sue capacità strategiche e non solo, dato che il cuore pulsante degli scontri del manga di Horikoshi sono i quirk. Così il mangaka ha spiegato anche il funzionamento di New Order, il quirk di Stars and Stripes.

La sua abilità permette all'eroina di applicare una regola a un oggetto o persona, a patto di dirne il nome. Può applicare al massimo due regole in contemporanea, a prescindere dagli obiettivi, e per affrontare al meglio i nemici ha sempre applicata una regola su di sé che le garantisce la super forza, anche se non arriva ai livelli di quella di All Might.

Durante lo scontro l'abbiamo vista usare regole contro Shigaraki ma è stata in grado di applicarla anche a un oggetto gassoso come l'atmosfera, una mossa devastante e che avrebbe avuto effetti fatali su chiunque. Il difetto di questo potere è ovviamente la necessità di conoscere il nome preciso del proprio obiettivo, e ciò obbliga Stars and Stripes ad agire diversamente a seconda della situazione.