My Hero Academia, l'origine dell'iconica posa trionfale di All Might commuove i fan

Mentre il capitolo 419 di My Hero Academia segna la pagina più oscura e brutale, il 4 aprile 2024 i lettori giapponesi hanno potuto accogliere nelle librerie nazionali il 40° volumetto della serie manga scritta e disegnata da Kohei Horikoshi. My Hero Academia Vol. 40 è un commovente tributo ad All Might.

Mentre l'Atto Finale procede scrivendo pagine buie nella serializzazione settimanale, in Giappone è stato pubblicato il 40° tankobon di My Hero Academia, ancora inedito in Italia. My Hero Academia Vol. 40 include i capitoli dal 399 al 410, quelli in cui viene raccontata l'ultima lotta tra Toshinori Yagi, alias All Might, e All For One.

Quello pubblicato da Horikoshi è un tankobon speciale che emozionerà i fan dell'ex eroe numero uno. Abbiamo visto All Might protagonista della copertina di My Hero Academia Vol. 40 nella sua tuta simil Batman, ma non solo. Con uno dei suoi bellissimi disegni, il maestro ha voluto ricordare Akira Toriyama ricreando la mitica scena di Goku e Freezer in un incontro tra My Hero Academia e Dragon Ball.

Ancor più importante, My Hero Academia Vol. 40 risponde a una domanda che alcuni si saranno posti. Come nasce l'iconica posa trionfale di All Might? Il Simbolo della Pace, vittorioso con il braccio sinistro volto verso l'alto, è una delle scene più belle della serie, ma finalmente sappiamo la verità, ed è assolutamente commovente!

A quanto pare, come viene parzialmente rivelato dagli extra del volumetto, All Might ha ereditato la sua posa trionfale da sua mamma. Quando era ancora piccolo, Toshinori Yagi giocava amabilmente con la sua dolce mamma puntando il pugno verso il cielo. Questa scoperta ci fa scendere qualche lacrimuccia, All Might era destinato a diventare il più grande degli eroi!

