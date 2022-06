My Hero Academia: dietro le origini del Numero Uno si cela un tragico passato

La tragica storia della famiglia Todoroki di My Hero Academia si compone di una nuova, emozionante pagina dal passato. Nel capitolo 356, mentre impervia la battaglia con All For One, Enji Todoroki ricorda il motivo che lo ha spinto a diventare l'eroe professionista conosciuto con il nome di Endeavor.

Da quando suo figlio minore Shoto è entrato nel Liceo Yuei, Enji Todoroki sta affrontando i demoni del suo passato. Gli errori commessi nel corso della sua vita, lo stanno tormentando interiormente e la recente scoperta su suo figlio Toya è stata per lui come un coltello dritto nella schiena. Tuttavia, in My Hero Academia 356 dimostra quanto sia pericoloso un eroe ferito.

Nel corso dello scontro, il viscido All For One ha sfruttato l'angoscia di Endeavor per abbatterlo e metterlo KO. Il Numero Uno, però, torna finalmente alla ribalta per difendere i giovani della Classe 1-A e il suo fido Numero Due. Ma come ha fatto a risorgere come l'araba fenice?

Mentre si trovava in uno stato di semi-incoscienza, Endeavor ha incontrato la versione più giovane di se stesso. L'adolescente Enji Todoroki, lo rimprovera per essere rimasto ancora allo stesso punto di un tempo e per non aver fatto progressi. A quel punto, i lettori scoprono il motivo per cui Enji è diventato uno Hero e il reale significato dietro il nome di Endeavor.

In passato, il padre di Endeavor morì nel tentativo di salvare una giovane ragazza da un folle criminale. Questo misfatto, provocò nel giovane Enji una sorta di senso di complesso d'inferiorità, che tutt'oggi si porta avanti. Per superare gli antichi traumi, in un'esplosione di fuoco e fiamme, Endeavor strangola Enji e torna all'attacco di All For One.