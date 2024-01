My Hero Academia, dopo questa oscura fanart vogliamo subito uno spin-off su Dark Bakugo!

Considerate le numerose pause che hanno inframezzato la serializzazione del manga nell'ultimo mese, il fandom di My Hero Academia si è lasciato andare all'immaginazione. Negli ultimi tempi sono infatti arrivate delle spettacolari fanart che esplorano delle linee temporali alternative.

Il tutto è cominciato quando a metà dicembre 2023 è stata pubblicata una fanart che ha immaginato uno spin-off prequel di My Hero Academia. Protagonisti di quell'illustrazione sono Kudo e Bruce, secondo e terzo erede di One For All di cui vorremmo sapere maggiori dettagli sulla loro storia. La fantasia dell'artista @Nandry è proseguita immaginando un ulteriore spin-off prequel di My Hero Academia, questa volta incentrato sugli esordi di All Might e sulla sua maestra Nana Shimura.

L'ultima fanart di My Hero Academia realizzata dall'artista è invece un clamoroso 'What If'. E se Bakugo fosse divenuto un vigilante solitario? In questa linea temorale alternativa non esiste più Dark Deku, ma Dark Bakugo. Questo è un ruolo che ben si addice a Kacchan, sempre irruento e aggressivo. Katsuki, con il capo chinato e lo sguardo spento e rosso sangue, intende occuparsi di All For One senza l'aiuto dei suoi compagni di classe. Dopo la prima guerra contro i Villain, Deku non si è mai più svegliato. Ora tocca a lui. Facendosi carico di questa pesante missione, lo vediamo solitario, armato di tutto punto e coperto con un mantello logoro che parrebbe essere il giaccone di Best Jeanist.