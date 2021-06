My Hero Academia: oscure rivelazioni sul passato della Hero Society nel capitolo 314

Mentre nella quinta stagione dell'anime di My Hero Academia continua il confronto tra gli studenti delle classi 1-A e 1-B, nella speciale sessione di allenamento congiunto organizzata dai professori, nel manga Izuku Midoriya sta affrontando un potente avversario, in grado di metterlo in grande difficoltà, ovvero l'ex Pro Hero Lady Nagant.

Assunta da All For One per catturare Deku e dare così la possibilità al Villain di recuperare il One For All, Lady Nagant si è mostrata da subito un cecchino a dir poco fenomenale, elogiata addirittura dal Pro Hero Snipe, e per quanto il protagonista sia riuscito a coglierla di sorpresa sfruttando i poteri dei precedenti possessori del suo caratteristico Quirk, la ragazza riesce facilmente a liberarsi dalla sua presa per tornare immediatamente all'attacco, e condividere con Midoriya alcune informazioni molto importanti riguardo il modo di agire della Hero Society.

Stando a quanto rivelato da Lady Nagant, questa avrebbe deciso di abbandonare la carriera da Hero in quanto la Commissione per la Sicurezza Pubblica le avrebbe affidato delle missioni segrete in cui avrebbe dovuto assassinare delle persone considerate minacce per la società, da gruppi terroristici a piccole alleanze clandestine tra Hero e Villain. Estenuata da quei massacri, Lady Nagant cercò di chiedere quanto fossero effettivamente utili, e l'allora presidente della commissione cercò di metterla alle strette, ricevendo in cambio un proiettile mortale.

"Ero così stanca dopo aver ucciso così tanto, ed era tutto per preservare la nostra falsa società. La società dei superpoteri è un un sogno ad occhi aperti, visto attraverso vetri rosei, ma sottili quanto un foglio di carta. Una fragile illusione...il pubblico osserva con ammirazione il lato luminoso, mentre l'oscura verità colpisce qualcun altro." Sono queste le parole usate dalla Villain per descrivere il suo profondo disprezzo nei confronti della Hero Society, pensieri che l'hanno portata a passare dalla parte di All For One.

