My Hero Academia, i giorni più oscuri della società degli eroi

Il mondo di My Hero Academia è unico e colorato, grazie ai preziosi quirk che hanno colpito (in positivo!) l'umanità, migliorando notevolmente la vita delle persone. Eppure, non è sempre stato così: ci sono stati giorni in cui il Giappone - e insieme ad esso tutto il pianeta - sono stati avvolti da un'aura oscuri.

Decenni prima dagli avvenimenti di My Hero Academia, infatti, non esistevano poteri o unicità e, di conseguenza, non esistevano eroi e villain. D'un tratto, molte persone, in particolar modo bambini e adolescenti, cominciarono a sviluppare dei quirk: alcuni si sono ritrovati con una nuova abilità tra le mani; altri hanno visto il loro aspetto cambiare drasticamente. Dopo la nascita di un neonato luminoso, chiamato Bambino Luminescente in My Hero Academia, ogni nuovo nato ha iniziato a possedere un potere diverso.

La paura dell'ignoto ha fatto precipitare il mondo nel caos più totale. Possessori di unicità e semplici umani sono stati divisi in due categorie: le persone comuni hanno cominciato ad ostracizzare chiunque avesse un potere. A partire da semplici insulti, la situazione si è evoluta in una vera e propria caccia alle streghe, con l'unico scopo di trovare i possessori di quirk e ucciderli.

E' proprio dal caos e dalla violenza che All for One si è inserito nella società ed è diventato il leader di un universo dominato dalla confusione e dalla paura. Non sapendo a chi affidarsi, i possessori di quirk hanno cominciato a seguire e osannare AFO, dando vita alla prima organizzazione criminale creata dai meta-umani.

La quiete dell'universo è arrivata grazie all'intervento di altri meta-umani, guidati questa volta dai seguaci dai possessori del One for All, ovvero Yoichi, fratello del temibile villain All for One, e Kudo, il secondo possessore del One for All in My Hero Academia.