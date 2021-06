My Hero Academia: l'oscuro cambiamento di Deku, ha perso la retta via?

Dallo scoppio della guerra contro il Fronte di Liberazione dal Paranormale una cosa è apparsa subito chiara: da quel momento in poi, My Hero Academia non sarebbe stato più lo stesso. Quest'affermazione vale anche, e soprattutto, per il protagonista principale, che è diventato via via sempre più tetro e solitario.

In seguito al time skip e all'abbandono del Liceo Yuei, il personaggio di Deku è cambiato drasticamente. Senza più i suoi compagni intorno, Midoriya ha perso non solo il sorriso, ma anche la luce che brillava nei suo occhi. L'erede di All Might si è trasformato in un eroe oscuro, che intende salvare la società anche a costo della sua stessa vita.

A ogni nuovo capitolo rilasciato, i lettori possono osservare l'inaspettata evoluzione di Deku. Izuku ha deciso di farsi carico del futuro, escludendo qualsiasi altra persona da questo compito gravoso. Se all'inizio di questo arco aveva deciso di lasciare l'accademia per proteggere i suoi compagni, nel capitolo 317 di My Hero Academia ha addirittura abbandonato la guida di All Might.

Deku si è dunque trasformato da eroe piagnucolone, a eroe dark: un cambiamento che ha letteralmente fatto impazzire la community. Come affermato dall'utente Twitter MHA News, tuttavia, questa sua evoluzione è tutt'altro che cool. Il giovane eroe sta allontanando chiunque per proteggere gli altri, diventando sempre più solo; lo stesso errore compiuto da Nana Shimura e All Might, i quali, rispettivamente, abbandonarono il piccolo Tomura Shigaraki e Sir Nighteye.

Non solo, fatto ancora più grave è l'aver perso la retta via, il sogno che intendeva realizzare all'inizio dell'opera. Da sempre Deku affermava di voler diventare un eroe che avrebbe salvato chiunque con un sorriso sul volto, un po' come il suo maestro. Tuttavia, adesso Midoriya intende semplicemente diventare sempre più forte, così che nessuno debba preoccuparsi di lui.

E voi cosa ne pensate di questo cambiamento? È un'evoluzione oppure una involuzione? Ecco spoiler e immagini per My Hero Academia 318.