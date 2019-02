My Hero Academia: l'OVA dedicato a Allmight dura solo 2 minuti!

Abbiamo appreso nuove e preziose informazioni circa Allmight Rising, l'episodio speciale di My Hero Academia dedicato alle origini del Simbolo della Pace. Definirlo "episodio" potrebbero però risultare eccessivo, dal momento che l'OVA ha una durata davvero breve.

Apprendiamo, grazie a una nota insider sempre sul pezzo per quanto riguarda il mondo di My Hero Academia, che l'OVA intitolato Allmight Rising durerà appena un paio di minuti. Dalle immagini diffuse sul social network possiamo notare che, a quanto pare, sarà una trasposizione 1:1 del capitolo speciale presente nel Volume 0 del manga, diffuso in Giappone in occasione dell'uscita del film cinematografico Two Heroes.

Ricordiamo che, in effetti le pagine dell'opera in questione non sono molte e l'intero prequel si esaurisce nel giro di pochissimo: la storia ci mostra, infatti, il momento in cui Nana Shimura sacrificò la sua vita in una tremenda battaglia contro All for One, tramandando al giovane Toshinori Yagi l'eredità del One for All e gli ideali promossi dal Simbolo della Pace. Sarà solo dopo qualche tempo, in seguito agli insegnamenti di Gran Torino, che Toshinori decide di partire per gli Stati Uniti per diventare un eroe professionista, sancendo la nascita dell'Hero noto come Allmight.

Ricordiamo che l'OVA è disponibile come extra all'interno dell'edizione home video statunitense e giapponese di My Hero Academia: Two Heroes. Vi piacerebbe vederlo anche nella versione italiana?