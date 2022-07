My Hero Academia: gli OVA della Stagione 5 arrivano ad agosto su Crunchyroll Italia

In attesa della Stagione 6 dell'anime, in arrivo nel palinsesto autunnale, i fan di My Hero Academia potranno tornare nella società degli eroi, in anteprima assoluta, grazie alla trasmissione dei due episodi speciali della Stagione 5, in arrivo ad agosto su Crunchyroll.

Come anticipato, gli OVA di My Hero Academia 5 arrivano ad agosto. In una nota al pubblico, arriva anche la conferma di Crunchyroll Italia: i due episodi speciali entreranno a far parte del palinsesto estivo dal 1° agosto.

Il primo dei due OVA di My Hero Academia 5 è HLB, che sta per Hero League Baseball, una lega di baseball fondata da due eroi professionisti, nonché grandi rivali, che amano questo sport. L'ultimo incontro della competizione, è tra le squadre capitanate da Gang Orca e Shishido. Gli Orcas e i Lionels competono senza regole: l'uso di Quirk è consentito. Proprio quando la resa dei conti è vicina, un villain invade il campo di gioco.

In Laugh! As if you are in hell, Deku, Bakugo e Shoto sono ancora impegnati con il tirocinio alla corte dell'agenzia dell'eroe Numero Uno, Endeavor. Un giorno, ricevono una segnalazione su un villain particolare. Smiley, fa scarabocchi in tutta la città, e arriva persino a colpire l'abitazione di Endeavor, facendo scatenare la sua ira furente.