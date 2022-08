My Hero Academia: gli OVA della Stagione 5 sono su Crunchyroll

In attesa della stagione autunnale in cui assisteremo all'inizio della guerra tra Heroes e Villain, l'anime di My Hero Academia torna con due episodi speciali, inediti nella serie manga, ambientati nel corso della quinta stagione animata.

Su Crunchyroll sono disponibili alla visione i due OVA di My Hero Academia Stagione 5, solamente per gli utenti abbonati. Il primo dei due speciali è My Hero Academia HLB, dove HLB sta per "Hero League of Baseball". Come tanti altri shonen, anche la serie anime di Studio Bones, ispirata all'opera di Kohei Horikoshi, si avventura in un episodio dedicato al gioco del baseball.

La HLB è una lega di baseball fondata da eroi professionisti che amano questo sport. L'ultimo incontro della competizione è tra le squadre di Gang Orca e di Shishido, le cui agenzie sono rivali. I due team, Orcas e Lions, competono sfruttando i loro Quirk, ma nel mezzo della partita un Villain interrompe i giochi.

Se non avete modo di recuperare questi special, vi ricordiamo che su Italia 2 viene trasmesso My Hero Academia 5 in italiano. Il secondo OVA è "Ridi! Come se fossi all'inferno". Mentre Deku, Shoto e Bakugo prendono parte al tirocinio presso l'agenzia di Endeavor, un folle criminale attacca la città. Smiley è però diverso dagli altri villain: il suo potere è quello di far ridere gli altri e il suo intento è quello di fare scarabocchi in tutta la città, compresa la casa del No.1.