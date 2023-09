My Hero Academia: il nuovo OVA ha un titolo e una trama! Ecco i dettagli

Il 42esimo numero digitale di quest'anno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha rivelato lunedì che My Hero Academia riceverà uno speciale episodio anime intitolato "My Hero Academia UA Heroes Battle" che sarà proiettato in 10 cinema in Giappone dal 20 al 26 ottobre. La trama dell'OVA viene descritta così:

Il palco questa volta è il dormitorio dell'UA poco prima dell'arco narrativo dell'Endeavour Internship della quinta stagione! Nel mezzo dell'inverno, ad Heights Alliance si sta svolgendo una battaglia calda e gelida! Mirio Togata del terzo anno appare all'improvviso mentre gli studenti del primo anno della classe A sono annoiati dal divieto di uscire.

Porta con sé il gioco di carte "Yuuei Heroes Battle", creato dalla classe di supporto. Mentre ogni studente sceglie le carte e si unisce alla feroce battaglia, sembra che ci sia qualcosa di più nel gioco di quanto sembri. Alla fine, chi uscirà vincitore?

La sesta stagione dell'anime televisivo è stata presentata per la prima volta nell'ottobre 2022. La stagione è andata in onda per due cicli consecutivi (trimestre di anno) per un totale di 25 episodi. Crunchyroll ha trasmesso in streaming l'anime così come è andato in onda in Giappone e lo farà anche con la settima stagione, che uscirà prossimamente.

Il franchise anime ha avuto in precedenza tre film. Il lungometraggio My Hero Academia: Two Heroes è uscito in Giappone nel luglio 2018 mentre il secondo, My Hero Academia: Heroes Rising, è uscito in Giappone nel dicembre 2019. My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes' Mission è uscito in Giappone nell'agosto 2021. Il film è uscito negli Stati Uniti nell'ottobre 2021 e alla fine ha incassato più di 10 milioni di dollari.

Un evento per la sesta stagione dell'anime di My Hero Academia ha rivelato che ad agosto l'anime avrà un quarto film e avrà una storia originale che si svolgerà nello stesso periodo in cui si trova attualmente l’anime televisivo, con il collasso della società sicura.