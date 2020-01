My Hero Academia: Overhaul porta a compimento il suo piano

L'episodio più recente di My Hero Academia ha visto l'esplosione del confronto tra Overhaul e Lemillion, con quest'ultimo che per proteggere l'incolumità di Eri dalle grinfie del suo nemico ha finito per perdere il suo Quirk.

Ciò è stato possibile grazie a una nuova versione dei proiettili fabbricati da Overhaul, che a differenza delle tirature precedenti, al momento del contatto con il bersaglio disattivano completamente il rispettivo Quirk. La prima volta che abbiamo assistito agli effetti di queste letali munizioni, era stato Suneater a ricevere il colpo, subendo delle ripercussioni solo temporanee.

Overhaul è quindi riuscito a perfezionare la prima iterazione del suo prodotto in un lasso di tempo davvero ristretto, in concomitanza con l'imboscata degli eroi e la polizia nel covo degli Otto Precetti. L'upgrade è stato possibile grazie al continuo sfruttamento del Quirk di Eri, ed è proprio il trigger che ha spinto Mirio ad avventarsi sul suo nemico senza alcuna esitazione, colpito dai rimorsi del loro primo incontro nel quale non aveva agito, preferendo una condotta più prudente.

Overhaul, oltre ad essere un temibile avversario dal punto di vista fisico, è infatti anche un manipolatore molto astuto. Riesce da una parte ad avere una notevole influenza su di Eri, facendola sentire in colpa per il suo Quirk - che spesso è causa di omicidio - e dall'altra a destabilizzare Mirio, minacciando senza alcuna pietà l'integrità della bambina.

Siamo quindi di fronte a uno degli antagonisti più spietati e scaltri della serie, il cui piano consiste nell'utilizzo dei suoi micidiali dardi per sovvertire le regole della società di My Hero Academia - dove la presenza delle Unicità è ormai una regola - con l'obiettivo di riconsegnare alla Yakuza quel prestigio sociale che ormai è relegato a un gruppo distinto di individui.

L'ultimo episodio di My Hero Academia ha rimosso diverse sequenze presenti nel manga. L'autore ha celebrato la puntata con un magnifico sketch di Lemillion.