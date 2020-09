My Hero Academia: Overhaul si svela in uno splendido cosplay al femminile

Tra le produzioni più famose che nel corso di questi ultimi anni sono riuscite a conquistare il pubblico, figura in particolare l'epopea di My Hero Academia, rivelatasi capace di stregare milioni e milioni di lettori e spettatori sparsi in tutto il mondo, prima con l'opera cartacea e successivamente tramite l'adattamento anime.

L'interesse dietro alla serie è infatti alle stelle e, se da una parte l'anime è in attesa che sopraggiunga la nuova e chiacchierata stagione, dall'altra il manga sta continuando imperterrito per la sua corsa, con un proseguo degli eventi che ha totalmente galvanizzato il pubblico, il quale da molto tempo si sta scatenando sui social continuando a elogiare la produzione, tra fan art e cosplay spesso realizzati con enorme cura.

Tra i tanti cosplayer che hanno conquistato il pubblico, figura anche l'abile Slash.Cos, ragazza che ha deciso d'elogiare il franchise svelando sul proprio profilo Instagram uno splendido cosplay al femminile dedicato al ben noto e pericoloso Overhaul, Villain che nel corso dell'opera ha dato filo da torcere ai nostri aspiranti Pro Hero. Come visionabile nell'immagine posta a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grande attenzione ai dettagli e per una particolare cura nella ricreazione del vestiario, il tutto per portare alla luce una resa finale indubbiamente convincente e che ha saputo conquistarsi gli elogi d'innumerevoli utenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente sono giunte nuove informazioni su quello che parrebbe essere un nuovo anime dedicato a My Hero Academia, con molti che hanno ipotizzato un possibile adattamento dello spin-off Vigilante.