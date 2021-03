My Hero Academia Pack: il Vol. 27 del manga e l'Anime Comic di Two Heroes arrivano a marzo

Nel mese di maggio 2020, Edizioni Star Comics ha portato in Italia il romanzo di My Hero Academia: Two Heroes, il primo film originale dedicato alla serie di Kohei Horikoshi. Oggi, la casa editrice annuncia anche l'arrivo dell'Anime Comic, disponibile all'acquisto singolarmente o in uno speciale pack da collezione.

Nel caso in cui vi interessasse solo l'Anime Comic, potete effettuare il preorder a partire da oggi sul sito ufficiale di Star Comics. Il Volume è composto da 352 pagine a colori con sovraccoperta, e il prezzo di lancio è di €12,00. Star Comics descrive così l'opera: "Arriva anche in Italia l’avvincente anime comics tratto dal film d’animazione My Hero Academia: Two Heroes, primo lungometraggio ispirato alla fortunata serie del maestro Horikoshi! In questo prezioso volume tutto a colori potremo rivivere fotogramma dopo fotogramma l’avventura di Deku e compagni sull’isola hi-tech di I-Island e scoprire una pagina inedita del passato di Allmight. Assolutamente da non perdere!".

Nel caso in cui invece foste interessati al My Hero Academia Pack, questo includerà l'Anime Comic del film di My Hero Academia: Two Heroes, il Volume 27 del manga di Horikoshi e una spilletta da collezione, e uscirà il 31 marzo 2021. Il bundle, visibile nell'immagine di copertina dell'articolo, può essere acquistato solo in fumetteria ad un prezzo di €16,30.

Cosa ne dite? Qualcosa che attira la vostra attenzione? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la Stagione 5 di My Hero Academia debutterà il 27 marzo 2021 in tutto il mondo.