My Hero Academia: il padre di Hawks era un villain?

Uno dei Pro Heroes più intriganti di questo nuovo corso di My Hero Academia è senza dubbio Hawks, l'eroe numero due. Ma esattamente come Endeavor, anche il suo passato nasconde un oscuro segreto. Cosa si cela dietro la sua figura?

Gli eroi professionisti dovrebbero rappresentare un modello perfetto, un esempio da seguire per tutti i comuni cittadini. Ma nonostante svolgano il loro lavoro difendendo la società dal male, nella vita privata anche gli Heroes commettono degli errori. Esempio perfetto è Endeavor, il quale ha completamente abbandonato la sua stessa famiglia. Ma anche Hawks nasconde un segreto.

In seguito alla clamorosa rivelazione fatta da Dabi, la visione paradisiaca della società degli eroi è stata infranta. L'eroe, infatti, ha svelato la sua vera identità rovinando la reputazione della famiglia Todoroki, oltre a smascherare Hawks. Stando a quanto affermato dal villain, il padre dell'eroe numero due ha assunto una falsa identità dopo che suo padre è stato catturato dalla polizia per rapina e omicidio.

"Non c'è da meravigliarsi dal momento che suo padre era un ladro e un killer. Un cattivo. Ed è esattamente per questo che il passato e il vero nome di Hawks sono stati tenuti segreti", ha affermato Dabi nella sua trasmissione in diretta. "In realtà è stato Endeavor a catturare suo padre. Forse è stata quella connessione o un strano scherzo del destino a riunire questi due uomini. Non potevo lasciar perdere".

Ma Hawks è consapevole di questa storia? Come reagirà dinanzi a Endeavor? L'eroico duo potrebbe infrangersi a causa della rivelazione di Dabi. Lo scopriremo solamente in My Hero Academia 292, di cui sono trapelate data di uscita e previsioni. Nel frattempo, i fan chiedono a gran voce un arco narrativo di My Hero Academia incentrato su Dabi.