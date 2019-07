My Hero Academia: il padre di Shigaraki era un villain?

Il manga di My Hero Academia è tornato dalla pausa in forma smagliante. Lo scontro con Redestro infiamma Deika City e scatena un flashback in Shigaraki che potrebbe portarci a scoprire qualcosa di più sulla figura di suo padre.

I genitori di Tomura sono stati finora avvolti nel mistero. Si sa solamente che sua nonna era Nana Shimura, mentore di All Might e una dei possessori dell'One For All. Dai ricordi di Shigaraki riusciamo a capire che il rapporto con sua sorella fosse davvero saldo, al contrario di quello con il papà.

La bambina si avvicina a Shigaraki per rincuorarlo, dopo che apparentemente era stato sgridato da suo padre. Sua sorella riferisce che anche a lei è toccata una sorte simile quando gli aveva confidato di volersi sposare in età adulta. Tuttavia non è la prima volta che possiamo carpire un rapporto conflittuale con la figura del padre.

Anche in un precedente flashback, nel quale avviene l'introduzione di Hana (sua sorella), scopriamo che la foto di Nana Shimura insieme al piccolo Shigaraki era stata nascosta in un cassetto che i due non potevano aprire, e neanche discuterne liberamente.

Sembra quindi che la figura dell'eroe nella famiglia di Shigaraki venisse respinta. Non conosciamo i perché di questa mentalità, ma i flashback che hanno scavato nel passato di Tomura hanno dipinto una figura paterna dispotica e rigida, sostenitrice di una mentalità chiusa.

Per adesso è solo una teoria, ma gli spunti che l'autore ha disseminato nel manga ci portano in questa direzione. Potrebbe esistere, magari, una connessione tra suo padre e All For One che verrà poi rivelata in seguito.

Le speculazioni che si possono fare sono diverse, ma una cosa è certa: la personalità di Shigaraki sta ricevendo un approfondimento sempre più vasto, e questo porterà sicuramente a dei retroscena importanti per il personaggio nei prossimi capitoli.



Il capitolo 234 ha visto l'evoluzione di un Quirk, mentre i fan negli ultimi giorni hanno condiviso delle opinioni impopolari sulla serie.