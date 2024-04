My Hero Academia ha 'pagato' le conseguenze del successo dell'anime

In passato, gli anime erano considerati di nicchia, relegati a una cerchia ristretta di appassionati. Tuttavia, nel corso degli anni, tale percezione ha subito un deciso mutamento. Produzioni quali Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e My Hero Academia hanno raggiunto un'ampia platea di spettatori: questo cambiamento, però, potrebbe rivelarsi problematico sul lungo periodo.

In una recente intervista, il CEO della casa di produzione Toho, Hiroyasu Matsuoka, ha riconosciuto a My Hero Academia il merito di aver contribuito significativamente all'ascesa globale degli anime. Matsuoka ha ammesso che, fino all'avvento di questa serie anime, l'azienda ha incontrato difficoltà nel garantirsi una solida posizione sul mercato internazionale.

Il CEO di Toho ha anche descritto come l'interesse internazionale nei confronti di questa serie abbia scatenato una concorrenza agguerrita tra i distributori, con offerte sempre più competitive. Questo contesto ha indubbiamente inciso sul modus operandi di Toho, determinando una revisione delle strategie di licenza per gli anime.

Il CEO ha ulteriormente sottolineato il ruolo cruciale di My Hero Academia nel ridefinire la prospettiva di Toho sul mercato estero. L'impulso generato dal successo della serie ha spinto l'azienda a concentrare maggiormente le proprie energie sull'espansione oltre i confini nazionali, senza però trascurare il mercato giapponese. Questo cambio di rotta ha consentito a Toho di assumere un ruolo di guida nel settore, supervisionando con successo altri titoli di rilievo come Jujutsu Kaisen, Frieren Oltre la fine del viaggio e The Apothecary Diaries.

Attualmente, Toho si erge come un attore di spicco nell'industria degli anime. L'interesse globale per questo medium è in costante crescita, alimentato anche dal proliferare delle piattaforme di streaming e dal boom delle vendite di manga.

