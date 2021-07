My Hero Academia: la pagina del capitolo 306 a colori, ma in versione distruttiva e dark

È arrivata una nuova fase in My Hero Academia, una fase con la quale Kohei Horikoshi ha preso alla sprovvista tutti i lettori. Per Izuku Midoriya si apre un periodo completamente nuovo e costellato di pericoli da superare, e nelle scorse settimane ne abbiamo già visti alcuni.

Nel corso delle settimane, Deku si è dovuto adattare alla nuova vita da eroe vagabondo, andando da una città all'altra senza sosta inseguito da All Might e mentre tenta di salvare quanti più civili possibile. Il protagonista di My Hero Academia sembra essere arrivato già al limite e infatti negli ultimi capitoli del manga c'è stato un grosso risvolto, forse culminato nel finale di My Hero Academia 321.

Ma un fan ha deciso di tornare al momento dove iniziò tutto, almeno per i lettori. Alla fine del capitolo 306 di My Hero Academia vediamo un Deku in piedi su un edificio di una città sconosciuta mentre osserva un grattacielo cadere a causa di un villain, che poi scopriremo essere Muscular. Molti appassionati si sono già cimentati nel corso delle settimane in svariati colorize, proponendo la propria versione di Deku con la sua divisa da hero verde e il cielo azzurro. Ma Crain Art ha deciso di dare un piglio estremamente più dark e terribile presentando la color che potete osservare in basso.

Stavolta Deku è in piedi sull'edificio di notte, con una città devastata e in fiamme mentre nubi di fumo scuro la avvolgono. I riquadri di testo sono macchiati di sangue e parzialmente bruciati, rendendo l'atmosfera ancora più pesante. Preferite l'impostazione classica oppure questa versione molto più oscura di My Hero Academia?