My Hero Academia, il papà di Bakugo è un amore: che genitore modello!

Sia nell'anime che nel manga di My Hero Academia, abbiamo appreso che la famiglia di Bakugo è unica e, a suo modo, incantevole. Mentre la madre è la fotocopia del figlio, il padre di Katsuki ha un temperamento totalmente differente: è decisamente più calmo e buono! L'ultimo capitolo in uscita di My Hero Academia ha mostrato quanto sia dolce quest'uomo!

Attenzione: dal prossimo paragrafo in poi troverete degli spoiler sulla saga finale di My Hero Academia e in particolare sul capitolo 409!

Nell'ultimo numero del manga di My Hero Academia Bakugo è stato protagonista di un'intensa battaglia senza eguali in cui ha sfoggiato tutte le sue potenzialità. Ha dimostrato di avere la stoffa necessaria per diventare un eroe a tutti gli effetti, sconfiggendo persino il potentissimo villain All for One.

In un breve flashback, l'albo ha mostrato quanto i genitori di Bakugo siano stati fondamentali nella sua crescita e nel suo percorso per diventare un eroe. Come già accennato, sua madre Mitsuki ha un carattere particolare, ma non per questo è stato un cattivo genitore per Katsuki: al contrario, è stata un genitore sempre presente e amorevole.

Tuttavia, la vera presenza fondamentale nel percorso del giovane eroe è stato suo padre, Masaru, un uomo gentile e tenero, che ha sempre creduto nel grande talento di Katsuki. La sua personalità bilancia perfettamente la famiglia, con i caratteri "esplosivi" di madre e figlio. Quando osserva Bakugo attraverso la televisione lottare contro All for One, ha paura che possa succedergli qualcosa ma riesce comunque a supportarlo con tutto il suo cuore. Forse è anche grazie all'esempio paterno che Bakugo ha dimostrato di poter essere un eroe professionista in My Hero Academia.