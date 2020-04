My Hero Academia, parla la rapper Megan Stallion: 'Amo l'anime, Todoroki il mio preferito'

La storia d'amore tra My Hero Academia e la rapper Megan Thee Stallion non è stata certo scoperta ieri, eppure internet è letteralmente esploso quando, poco fa, l'icona della scena hip hop femminile ha concesso una lunga intervista a tema anime per Crunchyroll.

La ragazza ha iniziato parlando delle sue prima influenze, dichiarando quanto segue: "Ho iniziato a guardare gli anime su Adult Swim. Da piccola non riuscivo veramente ad apprezzarli, ad esclusione di Inuyasha […] da adulta però la situazione è completamente cambiata. Ora apprezzo molto di più le storie, adoro vedere un personaggio debole che cresce cercando di superare i suoi limiti. Cresci insieme lui, ed è fantastico vederlo diventare un eroe. È una situazione simile alla mia, mi ci ritrovo molto".

La cantante ha poi cambiato argomento, parlando della sua serie preferita e del personaggio a cui si ispira maggiormente: "La mia serie preferita è senza dubbio My Hero Academia. Adoro vedere la crescita di Midoriya! Todoroki è il mio personaggio preferito nella serie, ma Deku mi ispira a fare meglio. In generale però devo scegliere Naruto. All'inizio anche lui non piaceva a nessuno, ma nonostante tutto continuava a lavorare per diventare il numero uno. Sono praticamente io, e continuerò sempre ad allenarmi!".

La rapper ha chiuso l'intervista con qualche raccomandazione a tema anime: "Personalmente non sono una grande fan di Death Note, anche se l'opening mi piace un sacco. Se dovessi consigliare qualcosa direi Soul Eater, Assassination Classroom, Highschool of the Dead e Blue Exorcist […] ultimamente ho anche avuto modo di recuperare Le Bizzarre Avventure di JoJo e l'ho amato, ed ora sto iniziando Blood Lad e Black Clover".

E voi cosa ne pensate? Conoscevate la rapper? Fatecelo sapere con un commento! Se anche voi condividete la sua passione per Boku no Hero poi, non potete davvero perdere l'occasione per dare un'occhiata al teaser trailer di My Hero Academia 5.