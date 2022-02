My Hero Academia: il passato di Dabi in questa fan art in bianco e nero

Per lungo tempo, le origini di Dabi sono state avvolte nel mistero. Il personaggio di My Hero Academia più volte ha fatto intuire di avere qualche legame importante alle sue spalle, per poi rivelarlo in occasione della grande battaglia di Jaku che ha coinvolto in equal modo sia i villain che gli heroes.

In questa occasione, Dabi ha incrociato Endeavor. Mentre il ragazzo dalle fiamme blu era insieme a Gigantomachia, rivela la sua vera identità al mondo intero, sfruttando anche un video registrato tempo prima e fatto trasmettere da Skeptic. Così tutto il Giappone di My Hero Academia ha conosciuto l'identità di questo villain, cosa che ha ovviamente lasciato di stucco sia il padre che il fratello.

Quel momento era tanto atteso da gran parte dei lettori del manga di Kohei Horikoshi, in cerca della conferma di teorie che ormai circolavano da anni. Il fan Nagatomo1565 ha ritratto la sua visione della rivelazione di Dabi in questa fan art creata a matita. Il sorriso del villain cresciuto è dietro, ma di lui si intravede poco, dato che davanti c'è un Touya Todoroki da giovane, con lo sguardo che lo ha portato a migliorarsi, in cerca di nuove vette, ma che poi lo ha anche portato a proseguire quel percorso da criminale.