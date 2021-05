My Hero Academia: il passato di Lady Nagant è legato a doppio filo con quello di un Hero?

La battaglia tra Heroes e Villain continua incessante in My Hero Academia; il destino della società giapponese è in bilico. Dopo aver sconfitto e riportato Muscular in prigione, questa volta Deku deve affrontare un nuovo avversario, decisamente più pericoloso del criminale tutto muscoli. La nuova antagonista, però, nasconde un oscuro segreto.

In questo nuovo atto del manga la società degli eroi si sta per sgretolare. A impedire ciò sono rimasti solamente i tre Top Heroes, Endeavor, Hawks e Best Jeanist, i quali sono stati convinti da Midoriya stesso a fidarsi di lui e a lasciare tutto nelle mani di One For All.

Ma All For One e Shigaraki non sono rimasti con le mani in mano. Per distrarre gli eroi ancora in circolazione e seminare il panico per le strade, il re dei villain ha liberato numerosi criminali minori in giro per la città. Nel frattempo, ha anche assunto una nuova partner per cercare di rubare finalmente il One For All.

Donandole un nuovo Quirk, l'Air Walk, All For One ha reclutato Lady Nagant, un ex eroina che è stata delusa dalla società. Come rivelato da Hawks, questo nuovo personaggio in passato era un suo collega che lavorava per la Commissione degli Eroi per la Sicurezza Pubblica. A un certo punto della sua vita, però, cambiò completamente percorso uccidendo diversi Hero.

Secondo i fan, però, tra Hawks e Lady Nagant si cela qualcos'altro. Stando a delle teorie nate tra la community, Lady Nagant sarebbe stata una sorta di mamma per l'attuale numero due, l'unica donna in grado di cambiare la personalità chiusa e timida del piccolo Hawks. Dunque, se Hawks è il Pro Hero che è diventato, il merito sarebbe anche di Lady Nagant. Se ciò dovesse rivelarsi vero, si prospetterebbe una battaglia emozionante e surreale.

