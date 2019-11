My Hero Academia: il passato di Todoroki torna a bussare alla porta

Nel corso degli anni, My Hero Academia ci ha abituati a scene molto toccanti e profonde. Scene di gioia e di sofferenza, ma comunque capaci di raggiungere i cuori dei fan. Nel corso della serie Horikoshi più volte ci ha fatto vedere il passato difficile che ha avuto Todoroki e quanto il padre, un tempo, fosse crudele con la sua famiglia.

Proprio nell'ultimo capitolo del manga, il 249, questo passato è tornato a bussare alla porta. Abbiamo visto come Endeavour ora stia facendo di tutto per rimediare alle azioni di un tempo. Non solo sta provando a essere un eroe che si rispetti per coprire l'assenza di All Might, ma sta provando in tutti i modi a essere una persona migliore per la sua famiglia.

Durante quest'ultimo capitolo abbiamo scoperto che l'attuale Pro Hero numero uno, si sente profondamente in colpa per ciò che ha fatto in passato, tanto da sognare ogni notte tutta la sua famiglia radunata a tavola ma senza di lui. Proprio aprendosi con questa rivelazione, successivamente il capitolo si sposta a casa di Todoroki, durante una cena organizzata dalla sorella Fuyumi per conoscere Izuku e Katsuki. Con loro, ovviamente, vi è anche Endeavour e se in un primo momento tutto sembra filare liscio, la magia si rompe quando Natsuo, il fratello di Shoto, si alza da tavola in quanto non riesce a sopportare la presenza del padre.

Qui il momento si fa propizio per tornare a guardare al passato. Fuyumi chiede a Todoroki cosa pensa del padre e al ragazzo torna in mente la madre. Il giorno in cui, esasperata da Endeavour, gli getta l'acqua bollente del pentolino sul viso , lasciandogli la cicatrice ben visibile che tutti conosciamo.

"Nostra madre non ha fatto che sopportare... finché quel giorno è esplosa. Si è consumata dall'interno, per questo non posso perdonarlo così facilmente" dice Shoto alla sorella, mentre ripensa all'incidente che lo ha visto coinvolto. Aggiungendo, poco dopo, che ora come ora non sa cosa pensare del padre e che sta cercando di capirlo.

La scena, che potete vedere in calce all'articolo, è sicuramente straziante eppure, rispetto al fratello, Todoroki adesso sembrerebbe davvero intenzionato a dare una seconda possibilità al padre, anche se, mettere una pietra sopra al passato si sta rivelando più complicato del previsto.

Voi avete letto l'ultimo capitolo? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi segnaliamo che nell'ultimo capitolo di My Hero Academia viene introdotto un mistero da svelare, mentre sembrerebbe che una teoria su My Hero Academia potrebbe essere confermata.