My Hero Academia: il passato di Tokoyami in un nuovo toccante sketch

Nel corso dei quasi 400 capitoli di My Hero Academia l’autore ha inserito molti personaggi, dedicando però poco tempo al loro approfondimento. Per questo molti lettori vorrebbero delle storie dedicate ai molti compagni di Deku della classe 1-A, e grazie al volume 38 è finalmente arrivato un piccolo dettaglio sull’infanzia vissuta da Tokoyami.

Nonostante, infatti, il mangaka abbia dedicati diversi capitoli e flashback anche a Villain di una certa rilevanza nella storia, come Tomura Shigaraki e Dabi, vale a dire Toya Todoroki, sono poche le informazioni riguardanti la vera storia dei compagni di classe di Midoriya, e il motivo è anche comprensibile: lo spazio limitato e il ritmo richiesto dalla narrazione per rimanere incalzante e mantenere o attirare i lettori.

Tuttavia, negli inserti speciali o nei paratesti dei volumi pubblicati, gli autori tendono spesso a inserire descrizioni, immagini e disegni proprio per rispondere alle richieste dei lettori, e stavolta nel tankobon numero 38 di My Hero Academia è stato inserito un piccolo sketch che potete vedere in fondo alla pagina. Si tratta di un piccolo Tokoyami, con abiti invernali mentre tiene una piccola pala per spalare la neve nella mano sinistra e con la mano destra tiene vicino a sé una versione più minuta di Dark Shadow, il suo Quirk.

Un simpatico omaggio a uno dei giovani Heroes più coraggiosi, che sul campo di battaglia ha cercato di ostacolare in ogni modo All For One e prestando aiuto a Hawks. Cosa ne pensate di questo sketch? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che Deku era più oscuro nel design originale di Horikoshi, e vi lasciamo agli ultimi aggiornamenti sul manga e sull’ascesa di Shoto Todoroki.