My Hero Academia, il passato travolge un imbarazzato Midoriya

Arrivato alla resa dei conti con Shigaraki, Deku è stato colto di sorpresa e si è ritrovato in un campo di battaglia completamente diverso da quello in cui avrebbe dovuto essere. Questo, per il protagonista di My Hero Academia corrisponde al peggior scenario. Ma non si tratta solamente di combattimenti.

Nel finale del capitolo precedente, Himiko Toga dichiara il suo amore per Izuku e gli propone di diventare il suo fidanzato. Questa confessione, è però tutt’altro che romantica. Se da una parte la criminale pretende di bere il sangue del giovane eroe per poter diventare esattamente come lui, dall’altra Deku si trasforma nel suo lato nerd che non emergeva da tempo.

Midroiya è rosso dall’imbarazzo e quasi stenta a credere alle parole di Toga. Agitandosi, chiede cosa intenda dire per “fidanzato” e ammette di non essersi mai accorto dei suoi sentimenti. Infine, immagina un appuntamento in cui si recano al parco divertimenti, o a mangiare una crepe e a tenersi per mano.

Per Toga un appuntamento non sarebbe nulla del genere, e quando la verità le viene sbattuta in faccia, il suo cuore infranto accende la battaglia di My Hero Academia 348. Midoriya sarà anche il nono utente di One For All e il futuro migliore degli eroi, ma in temi come questo è ancora un “maledetto secchione”, come lo definiva il suo amico Bakugo.