My Hero Academia, quanto tempo è passato dall'inizio della storia all'arco finale?

My Hero Academia è uno dei manga più popolari degli ultimi anni, disegnato da Kohei Horikoshi. Ambientato in un mondo in cui gran parte della popolazione possiede superpoteri chiamati quirk, la storia segue Izuku Midoriya, un giovane senza quirk che sogna di diventare un grande eroe come il suo idolo All Might.

Quanto dura la saga di My Hero Academia? Vediamo quanto tempo passa dalla prima comparsa di Deku nel primo capitolo della serie di Kohei Horikoshi fino alla situazione attuale, quella della guerra finale. Il primo capitolo del manga, ad eccezione delle prime vignette che raccontano della nascita dei quirk, è ambientato nel presente, con un Deku che ha appena cominciato la terza media. Dal momento dell'incontro con All Might fino all'inizio della scuola superiore il tempo scorre velocemente: si tratta infatti di un anno - dall'aprile del terzo anno di scuola media all'aprile del primo anno di scuola superiore - riassunto in pochissimi capitoli.

Il resto del manga si concentra sulla carriera scolastica di Deku e, almeno per quanto riguarda la quantità di volumi, è nettamente più estesa. Tuttavia, si tratta dello stesso tempo trascorso: un anno. Infatti, dal momento in cui Deku inizia a frequentare la Yuei e la battaglia finale con Tomura Shigaraki trascorrono altri dodici mesi. In sostanza, quindi, in My Hero Academia trascorrono due anni dall'inizio alla fine. Ovviamente, questo esclude eventuali timeskip presenti nell'ultimo o negli ultimi capitoli del manga, che però ovviamente non potranno essere presi in particolare considerazione in questo conteggio, narrando eventi a sé stanti.