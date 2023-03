My Hero Academia in pausa per alcune settimane: ancora problemi di salute per l'autore

In pubblicazione dal 2014, quindi da quasi 10 anni, My Hero Academia è uno dei manga di punta di Weekly Shonen Jump e di tutta l'industria in generale. Con milioni di copie vendute, Kohei Horikoshi si è dato molto da fare per raggiungere questo livello, dopo tante cancellazioni brucianti e momenti in cui pensava di non farcela.

Alla fine ha raggiunto il suo obiettivo dando tutto sé stesso, pubblicando settimanalmente su Weekly Shonen Jump i capitoli della sua opera. Ormai il finale di My Hero Academia è vicino e l'autore potrà tornare a riposarsi una volta conclusa la sua serie. Sembra infatti che, nell'ultimo anno, le condizioni di salute di Kohei Horikoshi siano peggiorate, con la necessità di prendersi sempre più spesso qualche settimana di pausa, talvolta anche a sorpresa.

È il caso delle prossime settimane dato che i primi leak di Weekly Shonen Jump confermano una brutta notizia per i lettori del manga. My Hero Academia andrà in pausa per ben due settimane, saltando sia l'uscita di questa settimana, che era invece stata confermata, e anche quella della prossima settimana. Come conferma la redazione, sono delle pause necessarie dato che le condizioni di salute del mangaka non sono ottimali.

Quindi, l'uscita del manga salta sia nel #15 che nel #16 della rivista, tornando nel #17. Ciò vuol dire che My Hero Academia tornerà il 26 marzo 2023 su Manga Plus. Un'attesa molto lunga e che costringe il manga a saltare quasi interamente la pubblicazione nel mese di marzo, senza contare che questa è la seconda lunga pausa di My Hero Academia che il mangaka ha dovuto prendersi di recente per motivi di salute.

L'importante, naturalmente, è che il mangaka si rimetta in sesto senza problemi e che riesca a concludere la sua storia in tranquillità.