My Hero Academia va in pausa ad aprile: ecco quando riprenderà la guerra

In attesa dell'uscita del capitolo 349 di My Hero Academia, i lettori ricevono brutte notizie. Ad aprile, il manga di Kohei Horikoshi andrà in pausa. Ecco quando la serializzazione su Weekly Shonen Jump andrà in sosta, e quando invece riprenderà.

L’opera è attualmente nel bel mezzo del suo Atto Finale, ma dopo tanto lavoro, l’autore si prende una meritata pausa. Dopo la pubblicazione del capitolo 349, dal 27 marzo su MangaPlus, My Hero Academia va in ferie!

Stando a quanto riferito via Twitter dall’insider @Atsushi101X, My Hero Academia non sarà su Weekly Shonen Jump #18. L’appuntamento con il capitolo 350 viene dunque rimandato a una settimana più tardi, nel numero 19 della celebre rivista giapponese. Si tratta dunque di uno stop di una sola settimana, non dovuto a nessun problema di salute del sensei. Difatti, Shonen Jump ha ammorbidito il carico di lavoro nei confronti dei suoi mangaka, concordando una pausa programmata dopo settimane d'intensa fatica.

Attualmente, Deku sta cercando di fuggire da Himiko Toga per poter fare ritorno sul campo di battaglia in cui è presente Shigaraki. Tuttavia, nei prossimi capitoli di My Hero Academia potremmo assistere alla parata mortale di Toga. Questo cataclisma, potrebbe portare Midoriya a cambiare obiettivo, inducendolo a restare al fianco di Froppy e Uravity.