My Hero Academia va in pausa ma l'autore anticipa un capitolo fantastico

My Hero Academia è entrato da poco in un nuovo arco narrativo che promette di liberare la società dai criminali che seguono Tomura Shigaraki, o almeno una parte di loro. Con Endeavor in prima linea, Kohei Horikoshi sta gettando le basi per tanta azione. E il capitolo 261 di My Hero Academia ha già fatto capire quale sarà la direzione dell'arco.

Peccato però che My Hero Academia non sarà presente sul numero 13 di Weekly Shonen Jump. Il manga di Kohei Horikoshi ha annunciato che sarà in pausa per una settimana e tornerà quindi in occasione del numero 14, previsto per lunedì 2 marzo 2020. Ma l'account ufficiale dell'opera non ha mancato di mantenere alta l'attenzione verso il titolo con un tweet piuttosto eloquente.

My Hero Academia capitolo 262 sarà un capitolo fantastico, quindi mentre Horikoshi sarà in pausa per ricerche, i fan potranno iniziare a fantasticare sui contenuti della prossima avventura settimanale. Dato che sono in gioco non solo Endeavor ma anche altri eroi di altissimo profilo come Mirko e Crust, oltre a diversi nomu High End, non si può che preventivare una battaglia davvero eccezionale come quella che fu tra Endeavor e il primo High End del volume 21 di My Hero Academia.