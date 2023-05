My Hero Academia ancora in pausa: le condizioni di Horikoshi fanno preoccupare i fan

Nel 2014 cominciava sulle pagine di Weekly Shonen Jump la serializzazione di My Hero Academia. Dopo quasi dieci anni di duro lavoro, l'autore Kohei Horikoshi è vicino al finale dell'opera. Tuttavia, il suo stato di salute sembra allontanarlo sempre di più dall'epilogo dell'Atto Finale.

Nonostante la Golden Week, My Hero Academia è entrato di nuovo in pausa, questa volta inaspettata e non programmata. Attraverso un messaggio indirizzato ai fan è stato infatti reso noto che a causa di problemi di produzione il capitolo 390 non arriverà quando previsto, ma farà invece il suo debutto il 5 giugno sul numero 27 della rivista nipponica. Nonostante in questo messaggio non si faccia cenno alle condizioni salutari di Horikoshi, i fan si sono allertati.

Già i capitoli 388 e 389 di My Hero Academia avevano lasciato perplessi i lettori. I due capitoli contano infatti circa una decina di pagine, a dispetto dalle solite circa venti. Ciò, unito alla narrazione dei due suddetti capitoli, aveva fatto pensare alla community che Horikoshi avesse tagliato in due un singolo capitolo per poter rispettare la serializzazione settimanale. Lo stop recentemente annunciato sembra non lasciare spazio a dubbi. Le condizioni di salute di Kohei Horikoshi stanno facendo preoccupare i fan di My Hero Academia.

Secondo molti appassionati, Shueisha starebbe nascondendo il reale stato salutare del sensei, il quale soffrirebbe di una grave malattia che lo sta allontanando sempre di più dalla conclusione di My Hero Academia. Ciò sembrerebbe tuttavia invero, poiché negli ultimi tempi la casa editrice nipponica sta dimostrando di avere a cuore la salute dei propri autori programmando pause sempre più frequenti in modo da non far gravare l'elevato carico di lavoro a cui i mangaka sono sottoposti. La pausa sembrerebbe realmente legata a problemi di produzione dato che il maestro Horikoshi è stato impegnato con la cover art, le correzioni e gli extra del Volume 38 di My Hero Academia. Questi impegni lo avrebbero privato del tempo necessario per la stesura del capitolo 390.