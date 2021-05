My Hero Academia è in pausa: Horikoshi ringrazia per la pazienza con un curioso sketch!

My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, ONE PIECE e tantissimi altri manga sono in pausa a causa della Settimana d'oro, e Kohei Horikoshi ha voluto ringraziare i fan della sua opera per la pazienza condividendo un bellissimo sketch. Il disegno in questione è un po' diverso da quelli a cui ci ha abituato il mangaka, visto che ha come protagonista un personaggio senza nome.

In calce potete dare un'occhiata all'artwork, in cui viene mostrata la donna salvata da Deku all'inizio del capitolo 310 di My Hero Academia, con il protagonista alle spalle impressionato dalla sua stazza. "Una ragazza comune apparsa nell'ultimo capitolo del manga", scrive Horikoshi, "è così carina!". Horikoshi non ha mai nascosto la sua passione per le donne di stazza molto grande, ed è interessante che abbia scelto questo personaggio per il suo nuovo sketch.

In attesa di scoprire se Horikoshi abbia altri piani per la donna in questione, magari facendola ricomparire in un capitolo futuro del manga, vi ricordiamo che My Hero Academia tornerà il 9 maggio alle 18:00 insieme a tanti altre opere di Shonen Jump, sempre su MangaPlus. La Settimana d'oro del resto è una delle festività giapponesi più lunghe in assoluto, e rappresenta uno dei pochi break che i mangaka possono concedersi nel corso dell'anno.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il disegno? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova Cover del Volume 30 di My Hero Academia, rivelata da Shueisha giusto pochi giorni fa.