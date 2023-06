My Hero Academia, ancora pausa per Horikoshi: le scuse dell'autore lanciano l'allarme

Il capitolo 306 di My Hero Academia ha dato il via all'Atto Finale dell'opera di Kohei Horikoshi. Pubblicato nel marzo del 2021, avrebbe dovuto dare il via al countdown per l'epilogo della serie, stando alle parole di allora dell'autore lontano all'incirca solo un anno. La situazione è però mutata nel tempo.

Con i fan in attesa del capitolo 390 di My Hero Academia, il sensei Horikoshi ha pubblicato meno di 90 capitoli in oltre due anni. Ciò è riconducibile alle numerose settimane di pausa a cui l'autore si è prestato. Dall'inizio dell'arco narrativo finale, infatti, le condizioni dell'autore non sono più stabili come nel 2014, anno d'inizio dello shonen.

Solamente una settimana fa la community si agitava per la salute dell'autore di My Hero Academia e dopo appena un capitolo pubblicato la situazione si ripropone: My Hero Academia capitolo 391 non verrà pubblicato l'11 giugno 2023. La pubblicazione salterà di una settimana, con la serie assente dal numero 28 dell'anno della rivista Weekly Shonen Jump. Salvo imprevisti ulteriori, il prossimo appuntamento cadrà dunque al 18 giugno.

Se la recente pausa era stata imputata a problemi di produzione, probabilmente dovuti per gli impegni del mangaka con il volume 38 di My Hero Academia, questa volta sembrano non esserci dubbi. My Hero Academia finirà presto, ma Horikoshi avrebbe bisogno di una pausa più lunga per poter recuperare l'integrità fisica e chiudere l'opera al meglio delle sue possibilità. Ecco le ultime parole di Horikoshi sul finale di My Hero Academia.